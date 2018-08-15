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«Для граждан пенсия – это социальная защищенность»

Экономика

Пенсионная реформа должна сопровождаться массой мероприятий, позволяющих человеку без проблем дожить до пенсии, заявил эксперт

«Для граждан пенсия – это социальная защищенность»
Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

Владивосток, 15 августа 2018, 08:52 — REGNUM  Суть не в повышении пенсионного возраста, а в том, что люди уходят в отпуск в 55−60 лет, приобретают определенную материальную и социальную защищенность, получив даже небольшую пенсию, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Приморской региональной общественной организации «Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений», член Общественного экспертного совета по повышению уровня безопасности жизни в Приморском крае Сергей Пушкарев.

В России практически 40% работающих получают «серые» зарплаты. Это огромные деньги, которые уходят из Пенсионного фонда РФ (ПФР) и ложатся в карманы тех работодателей, которые на этом экономят, они экономят для себя, но воруют у государства. Повышение пенсионного возраста не даст такого огромного притока средств, как вывод бизнеса из «тени».

"Главное — не повышение пенсионного возраста, а защищённость тех людей, которые подходят к пенсии и ждали, что получат социальную защиту и дальше. На Дальнем Востоке вообще нельзя повышать пенсионный возраст. Отсюда сейчас уезжают тысячи людей, если поднять возраст, то это станет гибелью для территории Дальнего Востока. К этому вопросу нужно отнестись очень внимательно. Пенсионная реформа должна заключаться не только в повышении пенсионного возраста, она должна сопровождаться массой мероприятий, которые позволят человеку без проблем дожить до пенсионного возраста и не быть уволенным», — высказал свою точку зрения Пушкарев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

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Повышение пенсионного возраста
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