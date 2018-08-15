Среда, 15 Августа 2018 года
09:42:07 МСК

«Газпром добыча Оренбург» подключает новые скважины к сети газоснабжения

Экономика

Объем перекачки газа через узел составит 180 тысяч кубометров в сутки

«Газпром добыча Оренбург» подключает новые скважины к сети газоснабжения
Иллюстрация: Asrenaft.com
Добыча ископаемых

Оренбург, 15 августа 2018, 08:30 — REGNUM  Три новых скважины для добычи газа будут подключены к сети распределения с завершением строительства сборно-распределительной гребенки, сообщила пресс-служба компании «Газпром добыча Оренбург».

Работы ведутся на восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения.

«Ожидается, что загрузка этого кранового узла составит порядка 180 тысяч кубометров газа в сутки», — говорится в сообщении.

Для его соединения с другими объектами было проложено более 20 километров подземных трубопроводов. Рабочие смонтировали коллекторы для подключения передвижного комплекса по исследованию скважин и для транспортировки газа. В настоящее время на объекте устанавливается энергонезависимая автоматическая система безопасности.

Читайте также: В Оренбурге испытают новую систему управления скважинами в пойме Урала

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Газодобыча и транспортировка газа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить