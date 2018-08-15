«Газпром добыча Оренбург» подключает новые скважины к сети газоснабжения

Оренбург, , 08:30 — REGNUM Три новых скважины для добычи газа будут подключены к сети распределения с завершением строительства сборно-распределительной гребенки, сообщила пресс-служба компании «Газпром добыча Оренбург».

Работы ведутся на восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения.

«Ожидается, что загрузка этого кранового узла составит порядка 180 тысяч кубометров газа в сутки», — говорится в сообщении.

Для его соединения с другими объектами было проложено более 20 километров подземных трубопроводов. Рабочие смонтировали коллекторы для подключения передвижного комплекса по исследованию скважин и для транспортировки газа. В настоящее время на объекте устанавливается энергонезависимая автоматическая система безопасности.

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