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«Газпром» попросил Польшу прекратить дело против «Северного потока — 2»

Экономика

В мае польский антимонопольный орган обвинил компанию и её европейских партнеров в нарушении законодательства

«Газпром» попросил Польшу прекратить дело против «Северного потока — 2»
Harald Hoyer
«Северный поток-2»

Москва, 15 августа 2018, 08:20 — REGNUM  Компания «Газпром» обратилась в антимонопольный орган Польши UOKiK, возражая против его позиции и ходатайствуя о прекращении процедуры антимонопольного расследования в отношении проекта «Северный поток-2». Об этом говорится в отчете компании по РСБУ за второй квартал.

В отчете говорится о позиции польского антимонопольного органа. В UOKiK считают, что финансовые соглашения по проекту от апреля 2018 года преследуют ту же цель, что и создание совместного предприятия. Для этого необходимо согласие UOKiK.

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Возражения на позицию UOKiK и прошение о прекращении процедуры антимонопольного расследования направлено в адрес польского органа 15 июня 2018 года, отметили в «Газпроме».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае польский антимонопольный орган обвинил «Газпром» и пять его партнеров по проекту «Северный поток-2» (OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie) в нарушении законодательства. Претензии касаются финансирования строительства газопровода.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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