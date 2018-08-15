КРСУ добилась возврата 55 млн рублей от поручителей «Торгового дома ПТО»

Екатеринбург, , 08:11 — REGNUM Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга удовлетворил требования Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) в отношении двух физических лиц — собственников «Торгового дома ПТО», выступивших солидарными поручителями по возврату двух займов на общую сумму 55 млн рублей, сообщает 15 августа пресс-служба предприятия.

Отмечается, что в 2016 году стороны заключили дополнительное соглашение к действующим договорам займа. Оно предусматривало погашение задолженности равными ежемесячными платежами.

«Подписания данного соглашения с 25.03.2017 по настоящее время от ООО «Торговый дом ПТО», в нарушение принятых им обязательств по займу, также не поступило ни одного платежа в счет погашения имеющейся задолженности», — говорится в сообщении.

В КРСУ пояснили, что исковые требования кредитора к поручителям должника ранее были удовлетворены решением Арбитражного суда Свердловской области и постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда.

Корпорация развития Среднего Урала — специализированная компания правительства Свердловской области, которая помогает бизнесу в реализации инвестиционных проектов.