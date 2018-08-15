Минобороны РФ объявило конкурс на закупку телемедицинских комплексов

Москва, , 08:09 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации объявило конкурс на закупку 16 комплексов для телемедицинских консультаций на сумму почти 233 млн рублей, соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Как следует из текста документа, комплексы будут поставлены в трех вариантах исполнения: восемь по цене более 24 млн рублей каждая, семь — по 5,1 млн рублей и один — за 5 млн рублей.

Исполнитель контракта определится 24 августа, срок поставки — до 10 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, телемедицина заработала в России с 1 января 2018 года. Граждане могут обратиться за консультацией к любому врачу дистанционно, по интернету, и врач может поставить диагноз в режиме онлайн.

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