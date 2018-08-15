«Пенсионная система в РФ должна быть самодостаточной»

Ставрополь, , 07:56 — REGNUM Повышение пенсионного возраста никому не нравится: ни властям, ни гражданам, но если этим сейчас на заняться, то до 2024 года Пенсионный фонд РФ (ПФР) прекратит свое существование как фонд, он не справится со своими обязательствами, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Ставропольского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Мрвалевич.

По его мнению, при создавшейся экономической ситуации ПФР не сможет выполнять свои социальные обязательства. Кроме этого, ПФР еще должен выполнять рекомендации Международной организации труда (МОТ), чтобы обеспечить 40% от заработной платы. Сейчас зарплаты в среднем по стране маленькие, 20 тыс. рублей, платится в ПФР 22% с этой суммы, а должно выдаваться 40% от зарплаты, которую получал сотрудник. Это носит рекомендательный характер МОТ, имеется в виду по средним показателям. В настоящее время в России экономическая ситуация такова, что поступления в ПФР не могут быть больше 22%.

«Повышение пенсионного возраста — проблема сложная, думаю, что нужен диалог власти, общества и специалистов, потому что тема носит остро социальный характер, естественно, многие этому не рады. Но сейчас стоит вопрос о существовании самого ПФР, государственные трансферты из бюджета РФ в бюджет ПФР превышают 3 трлн рублей ежегодно — это огромные суммы. Так быть не должно, пенсионная система должна быть самодостаточной. На сегодняшний момент, чтобы сделать её самодостаточной, нужны такие жёсткие меры, как повышение пенсионного возраста», — высказал свое мнение Мрвалевич.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»