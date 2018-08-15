В Забайкалье намерены ужесточить наказание за незаконную добычу золота

Чита, , 07:55 — REGNUM Власти Забайкальского края вновь инициировали вопрос об ужесточении наказания за незаконную добычу драгоценных металлов. Как сообщает ИА «Чита.ру» со ссылкой на первого заместителя председателя регионального заксобрания Сергея Михайлова, на рассмотрение в Совет законодателей России направлена инициатива по внесению поправок в административный кодекс.

Речь идёт о новой формулировке одного из видов наказания: «изъятие оборудования и инструментов, с помощью которых незаконно добываются драгоценные металлы». Также предложено ужесточить само наказание за незаконную добычу: изменить штрафные санкции с 3−5 тысяч рублей до 200−500 тысяч рублей.

Напомним, в плане разработок золота Забайкалье считается весьма перспективным регионом. В общей сложности в крае открыто более 1000 месторождений, расположенных преимущественно на востоке в золото-молибденовом поясе. Вместе с тем незаконная добыча золота в регионе осуществляется в Балейском, Кыринском, Шелопугинском, Красночикойском, Тунгиро-Олёкминском, Могочинском и Тунгокоченском районах. Наиболее масштабно — в посёлке Вершино-Дарасунский из-за расположения печально известного «Дарасунского рудника».

«Поселок Вершино-Дарасунский находится в 300 км от Читы. Он стоит на золоте, то есть люди буквально ходят по золоту. Специалисты говорят, под землей драгоценного металла десятки тонн. Однако здесь нет дорог, кругом одни развалины, а руководство единственного предприятия в десятки раз сократило рабочие места.

Тогда бывшие сотрудники решили сами спуститься под землю, рискуя жизнью и нарушая закон. Чтобы остановить нелегальных золотодобытчиков, все заброшенные шахты закрыли: где-то установили железные двери, какие-то и вовсе землей завалили, но люди сдаваться не стали и повсюду роют все новые и новые тоннели», — отмечается в репортаже телеканала НТВ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, не прошло и месяца с тех пор, как работники Вершино-Дарасунского рудника объявляли голодовку в связи с трехмесячной задержкой заработной платы. Если инициатива обретёт форму действующего закона, сомнительно, что у золотодобытчиков найдётся 200 тысяч рублей на оплату штрафа.

К тому же инициатива как-то слабо соотносится с возможностью создания на территории Забайкальского края пилотного проекта по введению патентов на добычу золота, который в марте 2018 года обнародовал заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Степан Жиряков.

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