На нефть давит геополитика

Москва, , 07:19 — REGNUM На торгах ICE в Лондоне 14 августа к вечеру нефть Brent упала в цене на 0,13%, до $72,75 за баррель. По всей видимости, негативным драйвером для рынка нефти стал неоднозначный доклад ОПЕК, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

В частности, там говорилось о том, что в странах Латинской Америки и Ближнего Востока потребление нефти в 2018 году снизится, что приведет к снижению мирового спроса на нефть в текущем году на 20 тыс. баррелей в сутки, до 1,64 млн б/с. В то же время, считают в ОПЕК, в странах ОЭСР, и прежде всего в США, спрос на нефть в 2018 году вырастет, что не позволит цене на нефть сильно обвалиться.

Основной риск для мирового спроса на нефть сегодня связан с внешней политикой США и ухудшением экономической ситуации в ряде развивающихся стран, в частности в Турции. Геополитические риски пока никто не отменял. Сегодня, 15 августа, нефть марки Brent, скорее всего, будет котироваться в диапазоне $72−73,50 за баррель.

Читайте также: Цены на нефть поддержали санкции против Ирана