Чувашия готовится к совету по межрегиональному сотрудничеству с Китаем

Чебоксары, , 06:49 — REGNUM Чувашия готовится к третьему заседанию совета по межрегиональному сотрудничеству «Волга — Янцзы», который состоится в Чебоксарах. В рамках подготовки будет сформирована экспозиция, посвящённая сотрудничеству регионов Поволжья с китайскими партнёрами. Соответствующий аукцион опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Кроме того, республика будет представлена на международной выставке по энергоэффективности, которая состоится в Санкт-Петербурге.

Предметом одного из контрактов является формирование выставочной экспозиции «История сотрудничества регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики». Из республиканского бюджета на эти цели предусмотрено 250 тыс. рублей. Заказчиком выступает министерство экономического развития Чувашии.

Экспозиция будет подготовлена в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке правительства Чувашии. Площадь составит 126 кв. метров. В техническом задании уточняется, что заказчик должен будет собрать информационные материалы для формирования выставки, «демонстрирующей основные направления сотрудничества» регионов Поволжья и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы «с последующим переводом на китайский язык». Уточняется, что в экспозиции должно быть отражено сотрудничество в гуманитарной сфере, межвузовские связи, совместные приоритетные проекты и работа по двустороннему взаимодействию, перспективы развития, а также представлен туристический проект «Красный маршрут», молодёжный форум «Волга — Янцзы», выставка «Великие реки дружбы».

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Планируется, что экспозиция разместится в ледовом дворце «Чебоксары Арена». Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году деловая программа празднования Дня республики поменяла формат — вместо Чебоксарского экономического форума состоится третье заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству «Волга — Янцзы». Оно пройдет в ледовом дворце «Чебоксары Арена». Напомним, до настоящего времени региональными правительствами Поволжья подписано около 40 рамочных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве в формате «Волга — Янцзы». Лидерами по данному направлению являются Башкирия, Чувашия, Мордовия и Самарская область, с китайской стороны — провинции Сычуань и Аньхой, провинция Хубэй и город Чунцин.

Ранее чувашские власти отмечали, что внешнеторговый оборот между Чувашией и Китаем вырос почти на 25% и достиг 92,5 миллиона долларов. В числе крупных совместных инвестиционных проектов заявлялся агропарк, предварительная стоимость инвестиций оценивалась в 10 млрд рублей. Агропарк «Чувашия — Сычуань» создаётся на территории Порецкого района. На первом этапе реализации предполагается строительство современного животноводческого комплекса для разведения 4 тыс. голов молочных пород и 2 тыс. голов мясных пород крупного рогатого скота. В реализацию этого этапа проекта китайские инвесторы планируют вложить 5,7 млрд рублей. Здесь же планируется строительство убойного цеха мощностью 50 тыс. голов в год, завода по производству молочных изделий мощностью переработки 100 тонн молока в день, завода по переработке общей мощностью 22,8 тыс. тонн в год, низкотемпературного хранилища вместимостью 5 тыс. тонн, хранилища с нормальной температурой вместимостью 5 тыс. тонн, хранилища с регулируемой температурой вместимостью 5 тыс. тонн, соответствующих складов сельскохозяйственных продуктов и логистических сооружений. Второй этап предполагает расширение производства с доведением разведения мясных и молочных пород крупного рогатого скота до объемов, предусмотренных технико-экономическим обоснованием проекта. Кроме современного логистического центра и центра переработки, агропарк будет включать торговый и туристический центры.

Крупные совместные проекты в химической отрасли — производство гипохлорита кальция (объём инвестиций оценивается в 1 млрд рублей) и производство ацетилена, где объём инвестиций оценивается соответственно в 1 млрд и 5 млрд рублей.

Кроме того, Чувашия готовится к международной специализированной выставке «Энергосбережение и энергоэффективность. Инновационные технологии и оборудование», которая пройдёт в Санкт-Петербурге. В бюджете Чувашии предусмотрено на формирование «коллективной экспозиции республики, демонстрирующей современные технологии производства электротехнической продукции и оборудования», более 405 тыс. рублей. На эти средства также будут напечатаны каталоги, изготовлен видеоролик о Чувашии и организациях, производящих электротехническую продукцию и оборудование.

Также выделяется 100 тыс. рублей на организацию и проведение конкурса «Марка качества Чувашской Республики».