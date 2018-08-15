Новое село на ДВ-гектарах в Хабаровском крае становится реальностью

Хабаровск, , 05:14 — REGNUM Новый населенный пункт «Дальневосточное», созданный в районе им. Лазо в Хабаровском крае на месте компактного расположения дальневосточных гектаров, обретает все более реальные черты. В настоящее время объявлены конкурсы на планировку поселка и присоединение к инженерным сетям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"На сегодняшний день мы разбили проект на два этапа. Первый проект — строительство электрической линии. Тут железная дорога вошла в этот проект. Следующий проект — планировка сети дорог, а также планировка школы, детского сада, ФАПа, то есть, все социальные объекты, которые необходимы для проживания граждан, они там будут», — рассказал глава района им. Лазо Владимир Сорокин.

Встречи представителей власти с «гектарщиками» происходят каждый месяц — чтобы оперативно решать все возникающие вопросы. Почти 100 человек будут строить в «Дальневосточном» жилые дома, остальные планируют открыть свой бизнес, в основном это придорожный сервис. Здесь для такого вида бизнеса, по мнению Владимира Сорокина, особые условия, связанные со строительством скоростной магистрали «Обход Хабаровска». В районе им. Лазо планируется сделать несколько примыканий к новой трассе.

Заявки на получение участков в «Дальневосточном» подали жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Санкт-Петербурга, Крыма и других субъектов РФ. Тем, кто запланировал на своем «гектаре» жилищное строительство, власти готовы оказать помощь в приобретении пиломатериалов. Для тех, кто решил открыть собственный бизнес, существует ряд мер поддержки, в том числе — кредиты с пониженной процентной ставкой.

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Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край вошел в тройку лидеров по числу претендентов на бесплатный земельный участок по программе «Дальневосточный гектар». По данным на 10 июля заявки здесь подали 17,5 тыс. человек. На первом месте Приморье, где количество заявок составило 47,5 тыс. человек. 20,5 тыс. заявок поступило от жителей Якутии. Тем не менее, врио главы Приморского края Андрей Тарасенко, раскритиковал программу выделения бесплатных участков в ДФО:

«По-моему, кто-то поторопился с этой программой. Мы еще себя всем необходимым не обеспечили, а уже новые обязательства на себя натянули, что на этом гектаре мы должны построить новые улицы. Теперь я должен протянуть электричество. Сделал человек себе гектар в Хасанском районе, а теперь требует провести электричество, сделать улицу, дорогу, мусорку, магазин. А я еще в городах не навел порядок», — сказал Тарасенко.

Инициатором программы «Дальневосточный гектар» является полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Из 188,4 млн свободных гектаров в ДФО выдано получателям немногим более 47,5 тыс.