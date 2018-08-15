Китай научит страны Африки борьбе с бедностью и развитию

Пекин, , 04:51 — REGNUM Китай и Африка усилят сотрудничество в сфере борьбы с бедностью, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

«Сокращение бедности и обеспечение устойчивого развития является общими целями и историческими задачами Китая и Африки», — заявил директор ведущей группы Госсовета КНР по борьбе с бедностью и развитию Лю Юнфу, добавив, что стороны продолжат укреплять взаимодействие и обмен опытом в этом благородном деле, а также будут проводить совместные исследования.

Китай продолжит обучать африканских специалистов в вопросе борьбы с бедностью в контексте индивидуальных нужд африканских стран, отметил Лю во время конференции по борьбе с бедностью и развитию при Форуме сотрудничества Китай — Африка. По его словам, будут запущены пилотные проекты поддержки борьбы с нищетой.

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Напомним, что пекинский саммит Форум FOCAC намечен на сентябрь 2018 года. В рамках форума Поднебесная выстраивает диалог со странами Африки. На мероприятии будут обсуждаться проблемы развития и бедности, подниматься вопросы «Нового шелкового пути» и инвестиций в Афирку.

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