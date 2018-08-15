Китай надеется на справедливость по отношению к его инвесторам в США

Пекин, , 04:20 — REGNUM Китай надеется, что США объективно и справедливо отнесутся к китайским инвесторам, заявили в Министерстве коммерции КНР, отметив, что Поднебесная будет более тесно отслеживать влияние американского акта об иностранных инвестициях на китайские компании, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

Пресс-секретарь Министерства Коммерции дал свои комментарии после того, как президент США Дональд Трамп подписал Закон об ассигнованиях на национальную оборону на 2019 финансовый год, в который был встроен Закон оценки рисков иностранных инвестиций. Китай проведет полное изучение закона и тесный мониторинг его влияния на китайские компании, отметили в министерстве.

При этом, пресс-секретарь китайского ведомства отметил, что двусторонние инвестиции между Китаем и США имеют огромный потенциал развития на фоне углубления экономической глобализации и расцвета трансграничных инвестиций. В связи с этим, правительства двух стран должны обеспечивать стабильные условия для привлечения инвестиций.

Напомним, что между Китаем и США продолжается «торговая война», инициированная президентом США Дональдом Трампом с целью выравнивания внешнеторгового баланса с Поднебесной, сильно перекошенного в сторону импорта из Китая. Эта война, набирая обороты, затронула уже практически все отрасли и сферы экономики. Однако, если верить официальной китайской статистике, заградительные пошлины не особо влияют на рост объемов двусторонней торговли.

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