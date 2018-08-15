Покупатели определились с главой банка «Возрождение»

Москва, , 02:57 — REGNUM Банк «Возрождение» после его покупки фондом Bonum Capital LTD и ВТБ возглавит член правления ВТБ Геннадий Солдатенков, сообщили в пресс-службе ВТБ.

Отмечается, что Марк Нахманович, сейчас возглавляющий правление «Возрождения», останется в банке заместителем председателя совета директоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВТБ объявило о достигнутых договоренностях с Bonum Capital LTD о покупке «Возрождения». Сделка, как отметили в банке, будет закрыта в сентябре — после всех согласований.

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