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Молдавия выходит из Электроэнергетического совета СНГ ради Румынии

Экономика

Решение вступит в силу через год

Кишинёв, 15 августа 2018, 02:43 — REGNUM  Молдавия намерена выйти из Электроэнергетического совета СНГ. Как передает ИА REGNUM, об этом сообщили в правительстве республики.

В подготовленном минэкономики проекте постановления говорится, что такое решение принято «в контексте реализации проекта взаимоподключения электросетей Молдавии и Румынии». «Цели и условия соглашения о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики стран СНГ не соответствует приоритетам Молдавии в области энергетической безопасности», — добавляют авторы документа.

Решение о выходе из совета вступит в силу через 12 месяцев после того, как МИД Молдавии сообщит об этом в секретариат организации.

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Экономика Молдавии
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