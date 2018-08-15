Молдавия выходит из Электроэнергетического совета СНГ ради Румынии

Кишинёв, , 02:43 — REGNUM Молдавия намерена выйти из Электроэнергетического совета СНГ. Как передает ИА REGNUM, об этом сообщили в правительстве республики.

В подготовленном минэкономики проекте постановления говорится, что такое решение принято «в контексте реализации проекта взаимоподключения электросетей Молдавии и Румынии». «Цели и условия соглашения о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики стран СНГ не соответствует приоритетам Молдавии в области энергетической безопасности», — добавляют авторы документа.

Решение о выходе из совета вступит в силу через 12 месяцев после того, как МИД Молдавии сообщит об этом в секретариат организации.