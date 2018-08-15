Названы сроки покупки банка «Возрождение»

Москва, , 02:18 — REGNUM Сделка по покупке банк «Возрождение» будет закрыта в сентябре 2018 года, сообщили в пресс-службе ВТБ.

Комменитируя планы по приобретению активов «Возрождения», в ВТБ отметили:

«ВТБ и фонд Bonum Capital LTD достигли договоренности по ключевым условиям сделки по приобретению ВТБ банка «Возрождение».

В банке уточнили, что уже подписан меморандум. ВТБ приобретает не менее 75% акций «Возрождения». Сделка будет закрыта в сентябре, когда будут получены необходимые согласования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 августа старший вице-президент ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что банк ведет переговоры о приобретении активов нескольких банков. И речь идет не только о «Возрождении».

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