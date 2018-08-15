«Росгосстрах» обвинил экс-гендиректора в причинении крупных убытков

Москва, , 01:34 — REGNUM Иск в отношении бывшего генерального директора «Росгосстраха» Дмитрия Маркарова подало нынешнее руководство компании, пишет газета «Ведомости».

Уточняется, что Маркарова «Росгосстрах» обвиняет в ущербе в размере 241 млн рублей, который тот нанес компании продажей акций «РГС-Армения» по заниженным ценам.

Иск подан в Арбитражный суд Московской области 14 августа. С Макарова хотят взыскать 241,8 млн руб., которых недополучила компания при продаже компании CIMAREX MANAGEMENT LIMITED 100% акций «дочки» «Росгосстраха» в Армении («РГС-Армения»).

Комментируя ситуацию, гендиректор «Росгосстраха» Николаус Фрай заявил:

«Кипрская компания с традиционно не известными для офшоров бенефициарами буквально за бесценок стала владельцем ведущего страховщика Армении, который, в отличие от материнской компании, не испытывал проблем с убыточностью».

Напомним, основанная в 1992 году страховая компания «Росгосстрах» в сентябре 2017 года перешла под контроль «ФК Открытие»: банк получил полный контроль над компаниями — владельцами акций «Росгосстраха». Тогда же были досрочно прерваны полномочия президента «Росгосстрах» Данила Хачатурова и расторгнут трудовой договор с Маркаровым.

Фрай назначен гендиректором с 4 сентября 2017 года. До того он занимал в компании пост главного управляющего директора.

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