Вопрос решён: какова судьба Театрального спуска в Ростове-на-Дону?

Ростов-на-Дону, , 23:01 — REGNUM Судьбу Театрального спуска в Ростове-на-Дону решили депутаты муниципального парламента. В ходе заседания городской думы был рассмотрен вопрос о внесении изменений в генеральный план города-миллионника на 2007−2025 годы. Согласно поправкам, территория Театрального спуска, где в августе 2017 года сгорели десятки домов, преобразится до неузнаваемости, сообщает ИА REGNUM.

Пепелище, согласно принятым изменениям, выделено в зону общественно-культурного назначения. Здесь планируется реализовать проект, который был разработан несколько десятков лет назад. «Новая-старая» концепция предполагает создание пешеходной платформы — эспланады от Театральной площади к набережной реки Дон, строительство объектов социальной инфраструктуры — детского сада на 330 мест и школы, а также кукольного театра. Есть в планах также обустройство канатной дороги, которая свяжет центр города-миллионника с Зелёным островом и левобережной частью Ростова-на-Дону.

«Мы получим большую пешеходную зону, которая свяжет Театральную площадь с Береговой, и где будут располагаться только парки, скверы, двухплосная дорога и социальные объекты. Это позволит преобразить территорию и не даст появиться на месте уничтоженных огнём домов новым высоткам», — заявил председатель постоянной комиссии гордумы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Сергей Ковалёв.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года стало известно, что территорию Театрального спуска отдадут под строительство дороги и социальных объектов. Участки погорельцев будут выкуплены у собственников по рыночной стоимости.

Напомним, августовский пожар в центре Ростова-на-Дону стал главным событием 2017 года. Справиться с огнём, который уничтожил десятки жилых домов, оставив около 700 человек без крова, удалось только спустя сутки. Специальная комиссия признала 163 дома непригодными для восстановления, ремонту подлежат, по их мнению, только 230 жилых помещений.

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