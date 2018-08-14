Санкции против Ирана ударят по экономике Афганистана

Тегеран, , 21:55 — REGNUM Вновь введенные США экономические санкции в отношении Ирана окажут негативное влияние на экономическую ситуацию в Афганистане, заявил председатель Торгово-промышленной палаты Афганистана Хан Джан Алокозай. Поскольку Тегеран является на данный момент одним из крупнейших торговых партнеров Кабула, а недавно, согласно показателям, торговля между двумя странами достигла своего пика, санкции США в отношении Ирана нанесут афганскому бизнесу сильный ущерб, сообщает сегодня, 14 августа, иранское ежедневное экономическое издание Financial Tribune.

«Иран для нас является важным экономическим партнером в регионе, и этот шаг оказывает на нас негативное воздействие, — дал оценку Алокозай введению санкций. — Когда у иранской экономики появляется проблема, ее негативные последствия мы ощущаем здесь, и сейчас наша экономика находится под серьезным давлением. Мы уже потребовали, чтобы Афганистан, в качестве страны, пострадавшей от войны, был освобожден от необходимости исполнения требований Вашингтона», — добавил политик.

Напомним, что в прошлый понедельник, 6 августа, президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении ограничительных мер против Ирана, которое будет проходить в два этапа. На данном этапе под санкции попал импорт и экспорт автомобилей, пассажирских самолетов, оборудования для производства автомобилей, золота и других драгоценных металлов, а также обмен валюты. Вашингтон также предупредил, что международные компании и частные лица, имеющие деловые отношения с Ираном, больше не смогут работать на рынках США.

По данным Торгово-промышленной палаты Афганистана, наивысшие показатели двусторонней торговли между Ираном и Афганистаном достигают 1,2 миллиара долларов в год. Кроме того, для афганских бизнесменов крайне важным остается использование иранского порта Чабахар в качестве основного транзитного хаба.

Пресс-секретарь президента Афганистана Харун Чахансури заявил, что американские санкции в отношении Ирана нанесут ущерб не только Афганистану, но и некоторым другим странам. Однако, добавил Чахансури, сейчас экономическая и торговая зависимость Афганистана от Ирана и Пакистана уменьшается, постепенно перемещаясь в страны Центральной Азии.