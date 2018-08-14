Эрдоган объявил «бойкот» американской электронике

Анкара, , 21:53 — REGNUM Турция усиливает конфронтацию с США, несмотря на экономическое давление со стороны Вашингтона. «Нам важно придерживаться нашей сильной политической позиции», — заявил во вторник, 14 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В ответ на торговые ограничения, введенные США, турецкий лидер объявил «бойкот» американской электронике, сообщает сегодня, 14 августа, немецкое онлайн-издание Der Spiegel.

«Да, у США есть iPhone, но, с другой стороны, есть также еще и Samsung», — отметил Эрдоган во вторник, выступая на турецком телевидении. Однако до сих пор до конца неясно, каким образом турецкий лидер предполагает претворить такой «бойкот» в жизнь.

Турция и США в настоящее время находятся в состоянии глубокого политического и экономического конфликта. Напомним, что в октябре 2016 года, после неудачной попытки государственного переворота, турецкие власти арестовали американского пастора Эндрю Брансона, обвиненного в терроризме и шпионаже в пользу политического соперника Эрдогана Фетхуллаха Гюлена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале этой недели Соединенные Штаты удвоили введенные ими в марте импортные тарифы на сталь и алюминий в отношении Турции, после чего турецкий лидер пригрозил США разорвать военное сотрудничество. Ответа на подобные заявления со стороны самого Трампа пока не последовало.

В то же время курсы турецких банков на Стамбульской фондовой бирже во вторник заметно возросли. Утром 14 августа индекс акций турецких банков вырос примерно на 4,5%, хотя еще в начале недели инвесторы массово покидали их из-за опасений дефолта в Турции.