Пензенский губернатор предложил привлечь к работам по капремонту студентов

Пенза, , 21:38 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил привлекать в качестве подрядных организаций для производства работ по капитальному ремонту домов группы студентов под руководством преподавателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

«Нужно привлечь больше проектных организаций. К примеру, можно формировать группы из студентов под руководством преподавателей, имеющих лицензии. Для них это станет хорошей практикой, а жители области быстрее получат отремонтированные дома», — считает губернатор.

Для осуществления капремонта Белозерцев призвал привлекать все подрядные организации, которыми располагают муниципальные образования. Он рекомендовал составить реестр подрядчиков, которые смогут принимать участие в конкурсах.

В программу капремонта в 2018 году включено рекордное количество объектов — 185 многоквартирных домов. Общая сумма потраченных на эти цели средств составит около 850 млн рублей, таким образом, жилищные условия улучшат более 27 тыс. жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пензенский губернатор призвал муниципальные образования в кратчайшие сроки погасить задолженность по взносам на капремонт до 1 октября текущего года. Муниципалитеты за принадлежащие им жилые помещения внесли в фонд чуть более половины взносов от начисленных. В 2017 году в отношении должников фондом направлено 12 судебных исков по взысканию задолженности, с начала 2018 года — 14 исков. При этом общий показатель собираемости взносов на капремонт в Пензенской области по состоянию на 1 августа составил 104,18%.

«Простые люди, пенсионеры откладывают копейки и платят за капитальный ремонт. А у муниципальных образований есть огромные долги», — констатировал глава региона.