Индекс промпроизводства в Марий Эл снизился на 3,1%

Йошкар-Ола, , 21:22 — REGNUM Индекс промпроизводства в Марий Эл по итогам января-июля снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только в июле показатель увеличился на 1,9%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

По данным ведомства, сокращение показателя по сравнению с предыдущим месяцем наблюдается в сфере обрабатывающих производств — падение составило 9,7%, а также в области водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — показатель сократился на 9,9%.

В то же время наблюдается рост индекса на предприятиях, работающих в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром — на 16,2%, на 10,3% увеличился индекс добычи полезных ископаемых.

По сравнению с данными за июль 2017 года добыча полезных ископаемых упала на 18%, показатель обрабатывающих производств снизился на 0,5%. Производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром выросло на 11,3%, организации водоснабжения, водоотведения и работы с отходами показали рост на 36,1%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам июня промышленное производство в Марий Эл упало по сравнению с предыдущим месяцем на 27,9%. В течение полугодия падение составило 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.