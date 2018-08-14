За полгода объем почтовых и курьерских услуг в Казахстане вырос на 7%

Астана, , 21:06 — REGNUM По итогам первой половины 2018 года объем услуг почтовой и курьерской деятельности составил 15,9 млрд тенге ($43,85 млн), что на 7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает 14 августа аналитический портал EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Больше половины объема услуг приходится на Алма-Ату — 56,5%, на Астану — 8,4%. В 2017 году почтовые и курьерские услуги в Казахстане были оказаны на 33,7 млрд тенге ($92,9 млн), из них 11,1 млрд тенге ($30,6 млн) это объем услуг, оказанных населению республики.

Отмечается, что спросом пользуются только те почтовые услуги, которые связаны с доставкой товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, с сентября 2017 года «Казпочта» стала использовать беспилотные летательные аппараты для доставки грузов. За шесть месяцев дроны доставили 1,5 тонны грузов.

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