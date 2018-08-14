Эксперты предлагают запретить нелегальный оборот углеводородов в России

Никольское, Ленинградская область, , 20:29 — REGNUM «Транснефть» остановила в ночь на 7 августа на несколько часов прокачку дизельного топлива по магистральному нефтепродуктопроводу Ярославль — Приморск-2 («Север», экспорт в Европу и США дизельного топлива стандарта Евро-5). Прокачка была прервана — в результате незаконной врезки на МНПП на территории Выборгского района Ленинградской области. Полуторакилометровый нелегальный трубопровод от врезки привел к разливу трех тонн дизельного топлива. Начато уголовное расследование.

Очевидно, что врезчиков подбодрило решение Тосненского горсуда, который накануне освободил от ответственности восьмерых подозреваемых в аналогичных деяниях. Семеро россиян и один гражданин Латвии — все они члены группировки «Спортсмены» и хорошо известны в кругах дальнобойщиков и нелегальных заправщиков как поставщики краденого топлива. Задержали группу в 2014 году во время операции по сбору краденого топлива. С тех пор прошли десятки судебных заседаний, они обвинялись по ст. 215.3 ч. 2 УК РФ («Приведение в негодность нефтепроводов») и ст. 158 ч. 4 («Кража в особо крупном размере в составе группы лиц»). Однако судья Дмитрий Петров не увидел ни признаков организованной группы, ни кражи по факту преступления. Вынес фактически оправдательный приговор: двоим засчитал «год за полтора» проведенные в СИЗО, а остальных и вовсе отпустил из зала суда безнаказанно.

Судья Тосненского суда Петров не увидел ни признаков организованной группы, ни кражи по факту преступления, не принял к рассмотрению факты отслеженной цепочки сбыта краденого топлива и вынес врезчикам оправдательный приговор.

Откуда такая доброта к преступникам? Судя по открытым архивам уголовных дел, Дмитрий Петров не значится среди судей как добряк, который жалеет преступников, в отношении других уголовных дел его решения довольно объективны. Однако именно «Спортсмены» успели «заскочить в последний вагон». В соответствие с указом Президента РФ от 30 июля 2018 года вводится в действие закон об усилении уголовной ответственности за такие преступления. Ужесточение норм УК вступает в силу 9 августа. За врезку в магистральный трубопровод теперь будет назначаться лишение свободы до 4-х лет либо штраф до 200 тысяч рублей. Если же в результате таких действий имели место жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью людей, преступникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Однако ужесточится ли наказание на деле? «Закон вряд ли изменит ситуацию в нынешнем виде, — говорит руководитель Института развития технологий ТЭК Сергей Воробьев, — из норм закона полностью изъята статья 215 («Причинение ущерба нефтепроводу»), то есть поводов для возбуждения уголовного дела стало меньше».

«Кроме того, закон не меняет практику правоприменения к похитителям и по статье 158 («Кража»). Мы видим, что максимум, чего могут добиться оперативники в суде, — признания факты кражи последней бочки топлива, с которой их поймали с поличным. Все ранее похищенное топливо суд не учитывает на практике», — говорит эксперт.

Действительно, до сих пор реальные сроки похитители получали в ничтожном проценте случаев.

Тосненская история не прецедентна, но показательна. Три года длилось следствие. Все доказательства оперативниками были представлены. Сбыт криминального топлива прослежен, ряд обвиняемых шли организованной группе как рецидивисты (уже не первый раз). Однако статья 210 («Организованное преступное сообщество»), на которой настаивало обвинение, была переквалифицирована в 158 ч.4 («Кража»), то есть судья Петров организованного сговора в группе «Спортсменов» из 6 человек не усмотрел, несмотря на доказанную оперативниками регулярность похищения топлива с распределением ролей.

«Да вы посмотрите на состав участников судебного заседания на оглашении приговора (а это 600 страниц!), — возмущается Алексей П., один из питерских оперативников, принявших участие в задержании воров с поличным. — Смотрите — судьи во главе с Петровым, более 20 адвокатов (!) и ни одного представителя обвинения. Ни одного! Прокурор просто не нашел времени придти».

«Да, собственно, еще в изоляторе, когда мы их арестовали, старший кричал нам — передавайте дело в суд, дальше мы сами разрулим… Я не поверил, но, похоже, — разрулили. Некоторые мои коллеги открыто говорят о сговоре тосненских судей с обвиняемыми и прокурором».

Если бы очевидный ущерб учитывался судом и врезчики получали реальные сроки, то у оперативников бы появился реальный инструмент борьбы с криминалом на трубе, считают эксперты.

Но поскольку деятельность по факту является практически безнаказанной, то и привлекательность и рентабельность этого бизнеса колоссальна. Незаконные врезки в продуктопроводы обрели характер эпидемии, «частники» объединились в группировки и встали под покровительство высокопоставленных лиц в МВД и прокуратуре. Например, летом прошлого года был задержан начальник киришской полиции Ленинградской области, который был организатором банды нефтекрадов. Этим летом в Самаровской области арестовали двух полковников отдела М, бравших взятки за «крышевание» нелегальных нефтебаз.

Проблема разрослась по стране. Только за январь — июль 2018 г. выявлено 94 посягательства на объекты нефтепродуктопроводов. Осуществлено 65 врезок, однако задержать похитителей удалось лишь в 20% случаев (в 13 случаях). На местах преступлений задержаны 42 человека и 28 единиц техники.

За каждым случаем стоит работа оперативных служб по сбору и подготовке доказательной базы, вплоть до внедрения в банды врезчиков. Доказательства судья может принять к сведению или не принять. В деле тосненской группировки судья фактически проигнорировал 600-страничную доказательную базу с расписанными ролями каждого члена ОПГ, их «позывными», признаниями, местами встреч и рынком сбыта.

Наблюдатели открыто говорят о «мотивации» судьи в рассмотрении дела «Спортсменов». Чем они так запали в душу судье Петрову, что он отправил их на свободу прямо из зала суда за совершенное преступление, которое по технической ошибке могло привести к экологической катастрофе и человеческим жертвам?

На днях «Транснефть-Балтика» подала апелляционное представление в судебную коллегию по уголовным делам Ленинградского областного суда. Потерпевшая сторона обращает внимание на противоречия в описательно-мотивирочной и резолютивной частях приговора. Так, например, в описательно-мотивировочной части приговора указано, что по факту хищения нефтепродуктов с участка 825,1 км МНПП «Второво-Приморск» в дер. Жары суд квалифицирует действия Василецс А. по ч. 3 ст. 30 ппб, в ч. 3 ст. 158 УК РФ, как одного из исполнителей данного преступления. В то время как в резолютивной части по данному факту хищения Василецс А. признается виновным по п.п. а, б ч.4 ст. 158 УК РФ.

Эксперты уверены: изменить практику правоприменения в криминальном топливном бизнесе маловероятно при нынешнем подходе. Более эффективным стал бы тотальный запрет всего нелегального оборота углеводородов в стране.

P.S .Пока материал готовился к выходу, в Брянской области на врезке с поличным задержали 6 человек, большинство из которых, как предполагает следствие, входят в группировку питерских «Спортсменов».