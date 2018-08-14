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В Казахстане выявлены нарушения работы единой электронной торговой площадки

Экономика

Оператор единой электронной торговой площадки игнорирует требования по обеспечению прозрачности торгов

В Казахстане выявлены нарушения работы единой электронной торговой площадки
Иллюстрация: Apu-svao.ru

Астана, 14 августа 2018, 20:09 — REGNUM  Генеральная прокуратура Казахстана выявила факты нарушения закона в работе единой электронной торговой площадки, сообщили 14 августа в пресс-службе министерства юстиции республики.

В министерстве отметили, что оператор единой электронной торговой площадки игнорирует требования по обеспечению прозрачности и информационной безопасности торгов. Это привело к ущемлению прав граждан при реализации арестованного имущества.

Отмечается, что технические недостатки торговой площадке позволяют обходить закон. В частности, 92% торгов прошли на понижение цены товаров. Общее сокращение стоимости товаров составило 82 млрд тенге (15,18 млрд рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в августе были опубликованы результаты проверки деятельности Республиканской палаты частных судебных исполнителей. Генеральная прокуратура Казахстана выявила грубые нарушения в работе палаты.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане выявили нарушения в работе палаты судебных исполнителей

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Экономика Казахстана
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