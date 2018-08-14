В Казахстане выявлены нарушения работы единой электронной торговой площадки

Астана, , 20:09 — REGNUM Генеральная прокуратура Казахстана выявила факты нарушения закона в работе единой электронной торговой площадки, сообщили 14 августа в пресс-службе министерства юстиции республики.

В министерстве отметили, что оператор единой электронной торговой площадки игнорирует требования по обеспечению прозрачности и информационной безопасности торгов. Это привело к ущемлению прав граждан при реализации арестованного имущества.

Отмечается, что технические недостатки торговой площадке позволяют обходить закон. В частности, 92% торгов прошли на понижение цены товаров. Общее сокращение стоимости товаров составило 82 млрд тенге (15,18 млрд рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в августе были опубликованы результаты проверки деятельности Республиканской палаты частных судебных исполнителей. Генеральная прокуратура Казахстана выявила грубые нарушения в работе палаты.

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