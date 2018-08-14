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Липецкая область намерена улучшить позиции в инвестиционном рейтинге

Экономика

В регионе средний процент достижения целевых показателей по всем «дорожным картам» превысил показатель по стране

Липецк, 14 августа 2018, 19:43 — REGNUM  В Липецкой области состоялось очередное заседание рабочей группы по внедрению лучших практик и мониторингу показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Как сообщила пресс-служба областной администрации, участники совещания рассмотрели два вопроса: улучшение значений показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2019 году и подготовка к участию в третьем Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает создание благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики. Основная часть показателей нацрейтинга формируется на основании опросов региональных предпринимателей. Достижение показателей нацрейтинга непосредственно связано с внедрением целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ по ключевым факторам, наиболее сильно влияющим на улучшение инвестиционного климата в регионах. По итогам 2017 года в Липецкой области средний процент достижения целевых показателей по всем «дорожным картам» составил 97%, что выше среднероссийского показателя (92%).

Исполнительным органам государственной власти было рекомендовано активизировать работу с предпринимательским сообществом и общественными организациями по вопросам улучшения законодательства в сферах инвестиционной и предпринимательской деятельности, упрощения процедур ведения бизнеса, повышения имиджа Липецкой области.

Кроме того, в регионе с июня ведется работа по подготовке к участию во Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ. Липецкая область дважды становилась победителем Всероссийского конкурса: в 2016 году — в номинации «Качество оказания государственных и муниципальных услуг» и в 2017-м — в номинации «Вовлечение общественности в принятие ключевых решений». Органам исполнительной власти Липецкой области поручено сформировать документы в соответствии с требованиями АСИ и принять участия в конкурсе в 2018 году.

Руководитель исполнительной власти региона Олег Королев неоднократно отмечал, что благоприятная деловая среда, как для крупного, так и для малого бизнеса — одно из преимуществ Липецкой области.

«Областные власти гарантируют бизнесу всемерное содействие в реализации планов развития», — подчеркивает глава региона.

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