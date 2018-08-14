В проект ВСМ «Челябинск — Екатеринбург» вошёл новый участник

Челябинск, , 19:28 — REGNUM В проект по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали из Челябинска до Екатеринбурга вошёл новый участник. Им стал Магнитогорский металлургический комбинат, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минэкономразвития.

Информация об этом была доведена до губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на прошедшем 14 августа аппаратном совещании. Взнос компании составил 10 млн рублей.

Отметим, сейчас в хозяйственном партнёрстве «Уральская скоростная магистраль» состоит шесть участников. Среди них правительства Свердловской и Челябинской областей, Русская медная компания, «РВМ-Капитал», Челябинский трубопрокатный завод и ММК.

Напомним, ВСМ «Челябинск — Екатеринбург» станет частью транспортного коридора из Пекина до Москвы. В перспективе его продлят до Берлина.