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В Курской области ищут, в чей карман ушел миллион рублей за капремонт

Экономика

Подрядчику переплатили более миллиона рублей, оплатив невыполненные работы

В Курской области ищут, в чей карман ушел миллион рублей за капремонт
Следственный комитет Российской Федерации (СКР)

Фатеж, Курская область, 14 августа 2018, 19:17 — REGNUM  В Курской области установлен факт мошенничества, совершенного в особо крупном размере при капитальном ремонте социального учреждения в Фатежском районе. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курской области.

По версии следствия, организация, с которой был заключен контракт на капремонт кровли здания, при сдаче объекта включила в акт приемки работы, которые на самом деле не проводились. При этом акт был подписан, из-за чего ущерб фонду составил более миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», проводятся специализированные экспертизы. Следователи устанавливают всех причастных к совершению противоправных действий.

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Мошенничества
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