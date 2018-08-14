В Курской области ищут, в чей карман ушел миллион рублей за капремонт

Фатеж, Курская область, , 19:17 — REGNUM В Курской области установлен факт мошенничества, совершенного в особо крупном размере при капитальном ремонте социального учреждения в Фатежском районе. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курской области.

По версии следствия, организация, с которой был заключен контракт на капремонт кровли здания, при сдаче объекта включила в акт приемки работы, которые на самом деле не проводились. При этом акт был подписан, из-за чего ущерб фонду составил более миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», проводятся специализированные экспертизы. Следователи устанавливают всех причастных к совершению противоправных действий.

Читайте ранее в этом сюжете: Замминистра ЖКХ против курского капремонта