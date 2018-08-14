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Концерн «Калашников» получает от экспорта более половины выручки

Экономика

Концерн опубликовал квартальный отчет с некоторыми итогами I полугодия 2018 года

Концерн «Калашников» получает от экспорта более половины выручки
vitalykuzmin.net
АК-12

Москва, 14 августа 2018, 18:38 — REGNUM  Более половины выручки АО «Концерн «Калашников» за первые шесть месяцев текущего года получил от экспортных операций, сообщается 14 августа в квартальном отчете концерна.

В опубликованном 14 августа документе указано, что с 1 января 2018 года экспортная доля выручки АО «Концерн «Калашников» составила 51%.

«Доля экспортных операций концерна в структуре выручке по состоянию на 30.06.2018 г. составила 51,1%, что — существенно, и является определяющим источником доходов компании», — сообщается в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в первых числах августа текущего года руководство АО «Концерн «Калашников» заявило об увеличении объема производства площадки «Ижмаш» на 10−15%.

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