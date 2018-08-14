«Смысл санкций – заставить Дональда Трампа поссориться с Москвой»

Москва, , 19:06 — REGNUM Инициаторы санкций пытаются сорвать планы президента США Дональда Трампа сформировать Конгресс США, лояльный Америке, уверен директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 14 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя законопроект «Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию», опубликованный на сайте конгресса США.

«Смысл этих санкций не в том, чтобы нагадить нам, а заставить Трампа поссориться с Россией, — сказал Делягин. — Он должен ввести санкции. Предполагается, что закон вступит в силу накануне выборов, чтобы подорвать шансы Трампа сформировать тот конгресс, который лоялен США, а не тот, который продолжает уничтожать Америку, как сейчас, и старается взорвать мир, сделав его нестабильным. Трамп пытается выстроить очень подлый, но какой-то порядок, при котором США могли бы развиваться без обрушения мира в хаос».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, законопроект о дополнительных санкциях в отношении РФ его инициаторы внесли в Конгресс 2 августа. Авторы документа — сенатор-демократ Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси), Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина), Джон Маккейн (республиканец, от штата Аризона), Кори Гарднер (республиканец, от штата Колорадо), Бен Кардин (демократ, от штата Мэриленд), Джин Шахин (демократ, от штата Нью-Гэмпшир).