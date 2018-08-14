Организация турок-месхетинцев проявила интерес к туризму в Узбекистане

Ташкент, , 19:14 — REGNUM Представители Всемирного объединения турок-месхетинцев проявили интерес к сотрудничеству с Узбекистаном в сфере туризма и гостиничного сервиса, сообщает 14 августа издание UzReport со ссылкой на государственный комитет республики по инвестициям.

В Ташкенте состоялась встреча делегации Всемерного объединения во главе с председателем Зиятдином Кассановым с представителями государственного комитета. Стороны обсудили возможность реализации совместных.

Отметим, месхетинские турки являются субэтнической группой турок, происходящих из области Месхетияна юго-Западе Грузии. Общая численность субэтнической группы составляет 550 тыс. В Узбекистане проживают от 10 до 15 тыс. турок-месхетинцев

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа на совещании по вопросам привлечения иностранных инвестиций президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что до конца 2018 года в республику необходимо привлечь $5,8 млрд прямых инвестиций.