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В Узбекистане до конца года планируют привлечь $5,8 млрд инвестиций

Экономика

В республике сформирован перечень из 849 инвестиционных проектов общей стоимостью $64 млрд

В Узбекистане до конца года планируют привлечь $5,8 млрд инвестиций
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дом. Доллары

Ташкент, 14 августа 2018, 18:13 — REGNUM  В 2018 году в экономику Узбекистана необходимо привлечь $5,8 млрд прямых иностранных инвестиций, заявил 14 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В республике сформирован перечень из 849 инвестиционных проектов общей стоимостью $64 млрд. Президент подчеркнул, что без автоматизации системы мониторинга реализации проектов невозможно выявлять проблемы в этой сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа в Узбекистане выделяют компенсации инвесторам, которые понесли убытки из-за ошибки государственных органов. Соответствующий указ подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане инвесторам компенсируют убытки за ошибки госорганов

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