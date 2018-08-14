В Узбекистане до конца года планируют привлечь $5,8 млрд инвестиций

Ташкент, , 18:13 — REGNUM В 2018 году в экономику Узбекистана необходимо привлечь $5,8 млрд прямых иностранных инвестиций, заявил 14 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В республике сформирован перечень из 849 инвестиционных проектов общей стоимостью $64 млрд. Президент подчеркнул, что без автоматизации системы мониторинга реализации проектов невозможно выявлять проблемы в этой сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа в Узбекистане выделяют компенсации инвесторам, которые понесли убытки из-за ошибки государственных органов. Соответствующий указ подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.

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