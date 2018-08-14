Экономика РФ в стагнации, и спрос на кредитование падает – экономист

Москва, , 17:50 — REGNUM Причины падения прибыли российских банков в первую очередь связаны с тем, что экономика РФ демонстрирует очень низкие темпы роста, уверен доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС Сергей Хестанов. Об этом он заявил 14 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что прибыль российских банков за январь-июль 2018 года оказалась на 15,6% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

«Российская экономика демонстрирует очень низкие темпы экономического роста, — сказал Хестанов. — Если называть вещи своими именами — находится в стагнации, и в этих условиях спрос на кредитование со стороны экономических субъектов сильно упал. Соответственно, все прочие затраты находятся на таком же уровне, а спрос на кредитование — для банков основной способ заработка — заметно снизился. В этих условиях озвученная цифра достаточно адекватна и выглядит естественно».

Развивая эту мысль, экономист пояснил, что возможностей разместить деньги с прибылью стало меньше, в то время как затратная часть осталась прежней.

«Банкам всё равно надо арендовать помещения, всё равно нужно содержать персонал, тем более, что многие должности банки обязаны содержать просто по нормативам, — добавил Хестанов. — Часть этих затрат совершенно не зависит от объёма выданных кредитов. Однако я думаю, что пройдёт время, и банковская система адаптируется, так как большая часть рисков уже проявилась и так или иначе преодолена. Идет процесс ухода с рынка слабых банков. Со временем ситуация улучшится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, прибыль российских банков за январь-июль 2018 года составила 776 млрд рублей, что на 15,6% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом стало известно 14 августа из обзора Банка России «О динамике развития банковского сектора».

При этом отмечается, что существенное влияние на финансовый результат сектора имели показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора.

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