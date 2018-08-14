Вице-мэр обеспокоен низкими зарплатами в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 17:11 — REGNUM Вице-мэр Екатеринбурга Андрей Корюков считает острой проблему неформальной занятости и обеспокоен низкими зарплатами. Об этом он заявил в телепередаче «Открыта студия. Екатеринбург» на местном 41-м канале.

Чиновник отмечает, что низкая заработная плата — это одна из главных проблем. В среднем по Екатеринбургу зарплата составляет 47 тыс. 900 рублей. При этом зачастую зарплаты в отраслях не соответствуют средним значениям по Свердловской области и по Екатеринбургу.

«Пять, семь, десять тысяч заработная плата в городе Екатеринбурге, ну, она неадекватна той стоимости, которая есть в городе. Нужно повышать», — сказал вице-мэр.