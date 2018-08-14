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Вице-мэр обеспокоен низкими зарплатами в Екатеринбурге

Экономика

Средняя зарплата в городе — 47 900. Но есть и 10 тыс. рублей, и даже ещё меньше

Екатеринбург, 14 августа 2018, 17:11 — REGNUM  Вице-мэр Екатеринбурга Андрей Корюков считает острой проблему неформальной занятости и обеспокоен низкими зарплатами. Об этом он заявил в телепередаче «Открыта студия. Екатеринбург» на местном 41-м канале.

Чиновник отмечает, что низкая заработная плата — это одна из главных проблем. В среднем по Екатеринбургу зарплата составляет 47 тыс. 900 рублей. При этом зачастую зарплаты в отраслях не соответствуют средним значениям по Свердловской области и по Екатеринбургу.

«Пять, семь, десять тысяч заработная плата в городе Екатеринбурге, ну, она неадекватна той стоимости, которая есть в городе. Нужно повышать», — сказал вице-мэр.

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