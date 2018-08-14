Повышение тарифов ЖКХ из-за НДС. Нужно продумать «социальную» часть

Москва, , 16:47 — REGNUM Вместе с повышением тарифов на коммунальные услуги из-за роста НДС до 20% необходимо проработать вопрос о дополнительной компенсации гражданам платы за жилищно-коммунальные услуги, считает ведущий юрист Европейской юридической службы Александр Спиридонов.

Ранее сообщалось, что инициатива Минэкономразвития России, поступившая в Минэнерго РФ, Минстрой РФ и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ, заключается в необходимости индексации коммунальных тарифов в связи с повышением ставки НДС до 20%.

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С 1 января 2019 года для расчета НДС действуют несколько основных ставок — 20%, 10% и 0, которые используются в зависимости от вида операции. 20% — общая ставка, которая применяется к большинству операций.

В связи с запланированным увеличением НДС в 2019 году ожидается, что инфляция превысит 4%. Сейчас профильные министерства решают вопрос о сроках и размере повышения тарифов на коммунальные услуги.

Поступают предложения о повышении тарифов на коммунальные услуги с 1 января и 1 июля 2019 года. С экономической точки зрения такие подсчеты выглядят вполне обоснованными. Но в связи с этим возникает вопрос по поводу «социальной» составляющей этого вопроса, так как повышение коснется всех жителей России и отразится на бюджете каждой семьи.

Тогда в продолжение нормотворческих инициатив необходимо проработать вопрос о дополнительной компенсации гражданам платы за жилищно-коммунальные услуги, особенно это коснётся социально незащищенной категории.

Согласно предложению Минэкономразвития, повышение пройдет в два этапа: с 1 января тарифы повысятся на 1,7%, а с 1 июля 2019 года тарифы поднимут «в ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию».