Губернатор Руденя: «Строительство М-11 способствует развитию бизнеса»

Тверь, , 16:46 — REGNUM Мост через реку Шоша в Тверской области, который возводится на 126 км — 127 км скоростной автомагистрали М-11 «Москва-Санкт-Петербург», находится в высокой степени готовности. Как сообщила пресс-служба правительства Терской области 14 августа, сейчас на объекте идут работы по обустройству проезжей части.

По территории Тверской области пройдет 278 км магистрали М-11. Уже сданы участки в Калининском, Торжокском, Лихославльском, Спировском, Вышневолоцком, Бологовском районах.

«Строительство М-11 — возможность более качественной организации логистического сообщения между Тверской областью и другими регионами. Ее ввод способствует развитию бизнеса, в том числе туристического, увеличению грузопотока. Это также дополнительные рабочие места», — считает губернатор Игорь Руденя.

Мост через реку Шоша в Тверской области — одно из самых сложных и масштабных инженерных сооружений трассы М-11. Длина моста составляет более 322 метров, самого большого пролета — 90 метров. При монтаже пролётных конструкций использовался так называемый метод надвижки, когда балки соединяют на берегу, а затем с помощью специальных домкратов надвигают на опоры. По аналогичной технологии возводился Крымский мост.

Сейчас на объекте ведется бетонирование железобетонной плиты пролётного строения. В ближайшее время будет завершена гидроизоляция, установка барьерного ограждения, обустройство деформационных швов. Параллельно работам, которые осуществляются непосредственно на мосту, идет укладка асфальта на подходах к нему.

При строительстве моста через Шошу использовались современные технические решения и инновационные материалы, позволяющие в разы увеличить срок службы всего сооружения.

Первый участок М-11 — объезд Вышнего Волочка — был открыт в Тверской области в ноябре 2014 года раньше запланированных сроков, что позволило ликвидировать многокилометровые пробки на одном из самых сложных отрезков магистрали М-10. В декабре 2017 года открыто движение по участку от Твери до Вышнего Волочка. В июне 2018 года введен участок, проходящий по территориям Тверской и Новгородской областей — продолжение обхода Торжка и Вышнего Волочка. В июне 2018 года завершены работы по реконструкции автомобильной дороги М-10 «Россия» в обход Твери — по этому участку будет организован сквозной проезд по М-11 до ввода в эксплуатацию третьего этапа скоростной магистрали — северного обхода Твери.

Общая протяженность магистрали М-11 — 669 км. Трассу прокладывают параллельно существующей автодороге М-10 «Россия» в обход всех населённых пунктов.