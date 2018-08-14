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Правительство раскритиковало регионы Казахстана за низкие показатели роста

Экономика

В отрицательной зоне по развитию промышленности находятся три региона

Астана, 14 августа 2018, 16:45 — REGNUM  Председатель правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев раскритиковал регионы за низкие показатели по развитию промышленности и строительства, сообщает 14 августа издание Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что в отрицательной зоне по развитию промышленности находятся три региона — Западно-Казахстанская, Туркестанская и Кызыл-Ординская области.

Сагинтаев добавил, что на низкие показатели роста промышленности и строительства должны обратить внимание министерства инвестиционного развития и энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2018 года индекс промышленного производства Казахстана составил 105,2%. Объем добычи нефти и газа увеличился на 6,2%.

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Экономика Казахстана
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