Прибыль российских банков с начала 2018 года сократилась на 15,6%

Москва, , 16:28 — REGNUM Прибыль российских банков за январь-июль 2018 года составила 776 млрд рублей, что на 15,6% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Такие данные приводятся в опубликованном 14 августа обзоре Банка России «О динамике развития банковского сектора».

Как отмечается в материале, существенное влияние на финансовый результат сектора имели показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора.

«Без учета этих банков прибыль банковского сектора за семь месяцев составила 1 трлн рублей», — говорится в обзоре.

Регулятор отмечает также преобладание в секторе прибыльных кредитных организаций. Сообщается, что прибыль в размере 1,1 трлн рублей за семь месяцев показали 356 кредитных организаций, что составляет 69% от их общего числа. Убытки на общую сумму 353 млрд рублей продемонстрировали 150 кредитных организаций (29%).