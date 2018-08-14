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Прибыль российских банков с начала 2018 года сократилась на 15,6%

Экономика

Общая прибыль банковского сектора за семь месяцев составила 776 млрд рублей

Прибыль российских банков с начала 2018 года сократилась на 15,6%
Дирк Якобс. Банкир, купец и гуманист. 1531

Москва, 14 августа 2018, 16:28 — REGNUM  Прибыль российских банков за январь-июль 2018 года составила 776 млрд рублей, что на 15,6% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Такие данные приводятся в опубликованном 14 августа обзоре Банка России «О динамике развития банковского сектора».

Как отмечается в материале, существенное влияние на финансовый результат сектора имели показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора.

«Без учета этих банков прибыль банковского сектора за семь месяцев составила 1 трлн рублей», — говорится в обзоре.

Регулятор отмечает также преобладание в секторе прибыльных кредитных организаций. Сообщается, что прибыль в размере 1,1 трлн рублей за семь месяцев показали 356 кредитных организаций, что составляет 69% от их общего числа. Убытки на общую сумму 353 млрд рублей продемонстрировали 150 кредитных организаций (29%).

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Банковское дело
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