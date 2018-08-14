Липецкие начинающие фермеры получат 40 миллионов рублей на развитие

Липецк, , 16:22 — REGNUM В Липецкой области подведены итоги конкурса по отбору крестьянских хозяйств для получения бюджетных субсидий начинающим фермерам на создание и развитие КФХ. Как сообщила пресс-служба областной администрации, одновременно конкурсная комиссия рассмотрела заявки на получение грантов для развития семейных животноводческих ферм и на развитие материально-технической базы сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

В 2018 году для предоставления грантов отобрано 18 проектов начинающих фермеров из 11 районов. Основные направления — мясное и молочное животноводство, птицеводство, садоводство, тепличное производство. Также поддержку получат восемь проектов по развитию молочного и мясного скотоводства в семейных животноводческих фермах. Материально-техническую базу смогут улучшить семь кооперативов, занимающихся закупкой и переработкой молока, мяса и овощей.

Объем господдержки, выделенной на развитие фермерского движения в 2018 году, превышает прошлогодний и составляет 39,6 млн рублей, в том числе 28,5 млн из средств федерального бюджета и 11,1 млн рублей — из областного бюджета. На развитие семейных животноводческих ферм выделено 65,9 млн рублей, из них 47,5 млн — федеральные средства. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы получат 64,2 млн рублей.

Федеральные и областные средства выделяются фермерам с 2012 года. В 2017 году в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области» на условиях софинансирования из федерального бюджета 21 фермеру была оказана грантовая поддержка на 60,6 млн рублей. Руководитель исполнительной власти региона Олег Королев подчеркивает растущий вклад фермеров в общий объем выпускаемой сельхозпродукции.

«Развитие фермерских и крестьянских хозяйств помогает обеспечить рост благосостояния селян и сохраняет сельский уклад жизни», — считает глава области.