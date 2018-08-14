Глава Минсельхоза РФ обсудил с тамбовским губернатором перспективы АПК

Тамбов, , 16:18 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин обсудил с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым итоги и планы развития АПК региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики по итогам встречи, которая прошла сегодня, 14 августа. Глава региона также обозначил ряд перспективных проектов отрасли и обратился с просьбой поддержать их.

Губернатор доложил министру о темпах уборочной кампании. На сегодняшний день собрано более 2,3 млн тонн зерна при урожайности 34 ц/га.

Дмитрий Патрушев отметил успехи Тамбовской области в реализации программы устойчивого развития сельских территорий. При поддержке федерального бюджета в регионе ведется последовательная работа по улучшению жилищных условий населения, созданию новых рабочих мест, газификации и водоснабжению, а также строительству новых спортивных сооружений и детских игровых площадок на селе. Так, за 17 лет действия программ социальные выплаты из бюджета на улучшение жилищных условий получили более 3200 участников. В ходе реализации инвестиционных проектов за 2016−2017 годы создано более 2400 высокопроизводительных рабочих мест. До 2025 года будет создано еще 3400 рабочих мест.

«Сегодня уже ведутся работы по строительству мощного тепличного комплекса. Активно идет подготовка к реализации крупного молочного проекта. Всего в этом году на территории области реализуется 17 крупных инвестиционных проектов. В сферу АПК до конца года планируется вложить 30 миллиардов рублей. Но по ряду направлений требуется федеральная поддержка. И я очень благодарен министру за понимание», — сказал Александр Никитин.

Губернатор обратился к министру за поддержкой инициативы о создании в Мичуринском аграрном университете специализированной кафедры животноводства и ветеринарии. В специалистах этого профиля очень нуждается не только Тамбовщина, но и другие регионы.

В привязке к крупным инвестпроектам необходимо развивать социальную инфраструктуру на селе, создавая комфортные условия для быта сотрудникам предприятий АПК. В министерство сельского хозяйства направлено ходатайство о федеральной поддержке проекта компактной жилищной застройки близ Токаревской птицефабрики. Здесь планируется строительство более сотни домов для 450 жителей, а также детский сад, спортивная и детские площадки.

Александр Никитин также пригласил Дмитрия Патрушева принять участие в Дне садовода в Мичуринске 20−22 сентября.

Отметим, что аграрный сектор на Тамбовщине демонстрирует рост. По итогам I полугодия текущего года валовой объем производства сельхозпродукции увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По объему валового производства мяса скота и птицы в живом весе Тамбовщина вышла на вторую позицию в России после Белгородской области. За счёт ввода новых мощностей позитивная динамика наблюдается и в молочной отрасли, в ближайшие годы планируется вдвое увеличить производство молока.