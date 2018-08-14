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В Узбекистане до конца 2019 года создадут 55 плодоовощных кластеров

Экономика

В хлопковой отрасли действует 15 кластеров

Ташкент, 14 августа 2018, 16:13 — REGNUM  В 2019 году количество плодоовощных кластеров в Узбекистане планируется довести до 100, заявил начальник управления привлечения инвестиций и подготовки инвестиционных проектов министерства сельского хозяйства республики Абдумалик Намазов. Об этом 14 августа сообщает издание Kun.uz.

По словам начальника управления, в Узбекистане уже создано 45 плодоовощных кластеров, которые обеспечивают полный цикл выращивания, переработки и экспорта продукции. Намазов добавил, что в хлопковой отрасли действует 15 кластеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году власти Узбекистана рассчитывают экспортировать плодоовощную продукцию на $1,5 млрд. В мае республика поставила рекорд по объему экспорта плодоовощей, продав 120 тыс. тонн на сумму $150 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан бьет рекорды по экспорту плодоовощной продукции

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Экономика Узбекистана
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