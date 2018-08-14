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Администрация Ташкента переедет в новое здание

Экономика

В новое здание также переедет администрация народной приемной Ташкента

Ташкент, 14 августа 2018, 16:06 — REGNUM  Хокимият (администрация) Ташкента и государственный комитет по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции Узбекистана поменяются административными зданиями, сообщает 14 августа издание Kun. uz со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

В документе отмечается, что хокимият переезжает в здание госкомитета в целях создания удобства для работы государственных органов. В новое здание также переедет администрация народной приемной Ташкента и управление земельных ресурсов и государственного кадастра.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники администрации Ташкента начали переезд в новое здание в конце июня. Ранее сообщалось, что хокимият переедет в здание, расположенное между Ташкентским государственным экономическим университетом и Госкомконкуренции.

Читайте ранее в этом сюжете: Администрация Ташкента планирует переехать в новое здание

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