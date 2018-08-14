В Ростове-на-Дону сгоревший год назад квартал получил особый статус

Ростов-на-Дону, , 15:59 — REGNUM В Ростове-на-Дону сгоревший 21 августа 2017 года квартал в районе Театрального спуска получил особый статус. Территория выделена в зону общественно-культурного назначения. К такому решению пришли депутаты городской думы в ходе очередного заседания муниципального парламента, сообщает ИА REGNUM 14 августа.

По словам главного архитектора города — директора департамента архитектуры и градостроительства Романа Илюгина, раскрытие центра города в сторону реки Дон являлось основной идеей генеральных планов города 1945 и 1971 годов. Был даже разработан и утверждён проект пешеходной платформы — эспланады от Театральной площади к набережной реки Дон.

На территории Театрального спуска строительство жилых домов не предусмотрено. Ожидается, что появятся объекты социальной инфраструктуры — детский сад на 330 мест и школа, а также кукольный театр.

На пешеходной эспланаде планируется обустроить канатную дорогу, которая свяжет центр города-миллионника с Зелёным островом и левым берегом реки Дон.

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«Мы, наконец, подошли к реализации давней концепции обустройства Театрального спуска. Теперь мы получим большую пешеходную зону, которая свяжет Театральную площадь с Береговой, и где будут располагаться только парки, скверы, двухплосная дорога и социальные объекты. Это позволит преобразить территорию и не даст появиться на месте уничтоженных огнем домов новым высоткам», — пообещал председатель постоянной комиссии гордумы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Сергей Ковалёв.

ИА REGNUM напоминает, что 21 августа исполнится ровно год со дня страшного пожара на Театральном спуске, который оставил сотни ростовчан без жилья. Тем временем власти города-миллионника за это время так и не решили жилищный вопрос всех погорельцев. Ранее городские власти пообещали решить вопрос погорельцев в июне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар, уничтоживший более 100 жилых домов, стал самым крупным за всю историю города-миллионника. Пламя полыхало на площади свыше 10 тыс. кв. метров. Около 700 горожан лишились жилья полностью. За медицинской помощью обратились десятки человек, один человек погиб.

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