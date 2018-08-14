В России стали чаще ездить по платным дорогам

Москва, , 15:56 — REGNUM Количество проездов по платным трассам в России за полгода выросло на четверть. Об этом 14 августа пишут «Известия» со ссылкой на данные госкомпании «Автодор».

За шесть месяцев 2018 года зафиксировано 45,8 млн проездов по платным трассам. В том же периоде 2017 года их было на 26% меньше.

В компании рост показателя объяснили как увеличением потока автомобилей, так и вводом новых участков в эксплуатацию. Так, в Тверской и Новгородской областях стала доступна скоростная автодорога М-11 «Москва — Санкт-Петербург».

Транспондерами — устройствами для бесконтактной оплаты — российские автомобилисты также пользуются чаще. В 2017 году их использовали около трети водителей, в 2018 году — около 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, в будущем новые платные дороги могут появиться в Челябинской области и Краснодарском крае. В первом случае трассу проложат через опасный перевал, во втором речь идет об участке длиной 170 км между поселком Джубга и Сочи.

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