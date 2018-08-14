Преобразование экологического сбора в налог усложнит контроль

Москва, , 15:50 — REGNUM Средства, поступающие в федеральный бюджет в качестве нового экологического налога, не будут расходоваться на цели, которые служат основанием для их сбора, считает ведущий юрист Европейской юридической службы Алексей Тарасов.

Ранее стало известно о предложении Минфина РФ о введении в России экологического налога. Как следует из пояснительной записки к документу, по сути, экологический налог заменит «действующие платежи за сбросы, выбросы загрязняющих веществ, захоронение отходов и другие виды вредного воздействия на окружающую среду».

Инициатива Минфина внести поправки к Налоговому кодексу РФ (НК), которыми с начала 2020 года предлагается ввести экологический налог вместо действующей сейчас платы за негативное воздействие на окружающую среду, обусловлена поручением премьер-министра РФ от 16 марта 2018 года.

Высказывать мнение на счет этой инициативы сейчас крайне сложно, так как не понятно, каким образом она реализуется. Но однозначно можно предположить, что средства, поступающие в федеральный бюджет, не будут расходоваться на цели, которые служат основанием для их сбора.

К тому же усложнится контроль за расчетом и уплатой такого налога, так как фактически налоговая служба не в состоянии на сегодняшний день администрировать расчеты по нему. Скорей всего, за ФНС это будет делать Росприроднадзор, что, в свою очередь, только усложнит процесс контроля.

Минфин утверждает, что плательщики данного налога не почувствуют разницу, в суммарном выражении, что вселяет надежду в добросовестный подход в законотворчестве.

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