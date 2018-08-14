Компания из США намерена выделить $1 млрд в нефтегазовый сектор Узбекистана

Ташкент, , 15:52 — REGNUM Руководство американской компании Air Products готово инвестировать в развитие нефтегазовой отрасли Узбекистана более $1 млрд, заявил президент компании Сеифи Гассеми. Об этом 14 августа сообщает издание Kun. uz со ссылкой на компанию «Узбекнефтегаз».

Глава Air Products подчеркнул, что компания готова выделять инвестиции на долгосрочной основе. Гассеми добавил, что компания заинтересована в организации на территории республики производства, использования и дистрибуции промышленных газов. Стороны уже договорились провести аудит рынка.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая политолог и специалист по Туркестану Аждар Куртов прокомментировал присутствие американских компаний на нефтегазовом рынке Узбекистана. По мнению эксперта, США попытаются выдавить российские нефтегазовые компании из Узбекистана.

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