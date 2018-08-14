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Две крупные турецкие компании отказались от рекламы в СМИ США

Экономика

Решение не рекламировать свои услуги в американских СМИ приняла главная телекоммуникационная компания страны «Тюрк Телеком» (тур. Türk Telekom) и национальный перевозчик «Турецкие авиалинии»

Анкара, 14 августа 2018, 15:41 — REGNUM  Две крупные турецкие компании откажутся от размещения рекламы в американских СМИ в ответ на «экономическую войну», которую США объявили Турции, сообщает Reuters.

Решение не рекламировать свои услуги в американских СМИ приняла главная телекоммуникационная компания страны «Тюрк Телеком» (тур. Türk Telekom) и национальный перевозчик «Турецкие авиалинии».

В своих микроблогах в Twitter обе компании призвали весь турецкий бизнес отказаться от рекламы в медиа США. По словам вице-президента по связям со СМИ «Тюрк Телеком» Яхья Устуна, компания «встанет рядом с народом и государством».

Аналогичное сообщение опубликовал в Twitter директор по корпоративным коммуникациям Turk Telekom Хамди Атес. Руководители компании снабдили свои твитты хэштегом #ABDyeReklamVerme, что означает «не давать рекламу США».

Бойкот, по словам чиновника одной из компаний, охватит все печатные и интернет-СМИ, а также социальные сети. Действующих контрактов запрет не коснется.

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Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение бойкотировать ввоз в страну американской электроники. Это стало ответом на введенные минфином США ограничения в связи с арестом в Турции американского пастора Эндрю Брансона, которого Анкара обвиняет в поддержке организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Минфин США объявил о «заморозке» активов турецких министров юстиции и внутренних дел.

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Турция и США
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