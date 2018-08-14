«Женщине надо снижать пенсионный возраст по 1-2 года за каждого ребёнка»

Волгоград, , 15:39 — REGNUM Отношение к повышению пенсионного возраста неоднозначное. Пенсионная реформа назрела, её надо проводить, но в той стратегической концепции, которая сейчас предложена, очень много непроработанных моментов, заявила корреспонденту ИА REGNUM президент некоммерческого партнерства «Союз юристов Волгоградской области», член Общественной палаты РФ, член Общественной палаты Волгоградской области V созыва Светлана Казаченок.

«Например, льготы по выходу на пенсию имеют педагоги, медицинские работники, а женщина, которая воспитывает двух и более детей, она является и педагогом, и медсестрой. Поэтому женщины, которые воспитали двух и более детей, должны иметь преференции. Этот вопрос нужно продумать, может быть снижать пенсионный возраст по одному году или по два года за каждого ребёнка. Повышение возраста для женщин несоразмерно высоко. Ни для кого не секрет, что нагрузка на женщин по жизни гораздо больше, может, поэтому они и живут дольше мужчин», — считает эксперт.

Также волнует вопрос о переквалификации. Любой работодатель захочет иметь более молодого специалиста 35−40 лет. Работник в 50−55 лет не востребован. Предполагается, что он будет переквалифицироваться. Возникает вопрос: на какие специальности, будут ли они соотноситься с профессией, по которой работник трудился всю свою жизнь, будет ли ему выплачиваться средний заработок. То есть возраст увеличат, а что делать людям, которым продлили возраст, пока неясно.

«В представленном законопроекте о повышении пенсионного возраста много концептуально не решено, поэтому в основном все люди и против. Но то, что пенсионная реформа в России назрела, это очевидно. Нужно двигаться в этом направлении, при этом защищая права людей, которым увеличивают пенсионный возраст», — высказала свое мнение Казаченок.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»