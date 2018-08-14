Багаевский гидроузел на реке Дон: «Идёт подготовительная работа»

Ростов-на-Дону, , 15:39 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев проинформировал, на какой стадии находится проект строительства Багаевского гидроузла на реке Дон.

«Идёт подготовительная работа; сейчас мы на этапе проектирования, он продлится до конца года. В сентябре мы с министром транспорта России проведем рабочее совещание по оценке ситуации и обсудим ход выполнения данного проекта», — сообщил глава региона в интервью изданию «Коммерсант».

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ИА REGNUM напоминает, что правительство РФ дополнило перечень крупных проектов с государственным участием 19 проектами, которые соответствуют установленным критериям отбора. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. В частности, перечень дополнен проектом по строительству Багаевского гидроузла на реке Дон.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, после многочисленных обращений жителей Ростовской области президент России Владимир Путин в апреле 2018 года поручил провести общественные слушания по вопросу строительства Багаевского гидроузла и экологическую экспертизу проекта. Жители прилегающих к территории будущего объекта населённых пунктов опасаются подтопления территорий в районе строительства плотины и исчезновения рыбных запасов.

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