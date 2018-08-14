На Украине за месяц производство грузовых автомобилей сократилось в 10 раз

Киев, , 15:34 — REGNUM На Украине в десять раз произвели меньше грузовых автомобилей в июле 2018 года по сравнению с июлем 2017 года, сообщают 14 августа «Украинские новости».

Согласно сообщению, за июль украинский автопром произвел всего пять грузовых автомобилей. При этом слегка выросло производство автобусов — в июле 2018 года было произведено 66 машин. Это на восемь автобусов больше, чем в июле 2017 года, но на 11 автомобилей меньше, чем в июне 2018 года.

Отмечается, что с начала 2018 года на Украине произвели 4,074 тыс. автомобилей, что на 1,4% меньше аналогичного периода 2017 года.

Напомним, украинский автопром находится в глубоком кризисе — за десять лет производство машин на Украине упало в 90 раз.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Украины вспомнило про автопром