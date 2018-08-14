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Максимальная ставка по рублевым вкладам подросла

Экономика

К концу июля значение составляло 6,31%

Максимальная ставка по рублевым вкладам подросла
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубли

Москва, 14 августа 2018, 15:30 — REGNUM  В первой декаде августа максимальная процентная ставка по рублевым вкладам подросла до 6,32%. Об этом сообщает 14 августа пресс-служба Банка России.

«I декада августа — 6,32%», — говорится в сообщении регулятора.

Значение было определено по итогам мониторинга кредитных организаций, лидирующих по объёму депозитов физических лиц. В их числе такие банки как Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк и другие.

В первой декаде июля значение составляло 6,39%, во второй декаде уменьшилось до 6,33%. К концу июля максимальная ставка по рублевым вкладам составила 6,31%.

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Банковское дело
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